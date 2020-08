Doppietta dei fratelli Marquez, Alex campione in Moto2

Alex Marquez (Foto AFP)

I fratelli Marquez fanno doppietta nel Motomondiale. Dopo la cavalcata vincente di Marc in MotoGp oggi anche il 23enne Alex può festeggiare il titolo iridato in Moto2 grazie al secondo posto nel Gp della Malesia alle spalle del sudafricano Brad Binder e davanti allo svizzero Thomas Luthi. I fratelli Marquez entrano così nella storia come gli unici due fratelli riusciti a vincere il campionato nella stessa categoria, quella intermedia del Motomondiale. Per il minore dei fratelli Marquez si tratta del secondo titolo iridato dopo quello vinto in Moto2 nel 2014, quando anche suo fratello Marc vinse il Mondiale nella classe regina per la seconda volta. Alex diventa inoltre il primo pilota di sempre riuscito a imporsi sia in Moto3 che in Moto2.

Lorenzo Dalla Porta cala invece il tris e festeggia alla grande il titolo iridato in Moto3. Il pilota della Leopard Racing, già laureatosi campione del mondo una settimana fa in Australia, si è imposto nella gara di Sepang centrando il suo terzo successo di fila dopo quelli di Phillip Island e Motegi, il quarto in questa stagione da incorniciare. Dalla Porta ha tagliato il traguardo davanti agli spagnoli Sergio Garcia (Estrella Galicia 0,0), al primo podio in carriera, e Jaume Masia (Mugen Race), risalito dall'ultima posizione in griglia fino alla terza piazza finale. Peccato per Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46), che ha visto sfumare il podio nel finale della corsa chiudendo in quinta posizione alle spalle anche del giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia).