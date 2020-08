Football, 54esima finale Nfl di casa all'Hard Rock Cafe

Cheerleader, musica e piatti speciali accompagneranno l’evento dell’anno del football americano negli Hard Rock Cafe. Il 2 febbraio la 54esima finale del campionato Nfl tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers si disputerà a Miami nell’Hard Rock Stadium e sarà trasmessa in diretta nei locali di Roma e Venezia sul canale 20 di Mediaset.

Da oltre vent’anni Hard Rock Cafe promuove in Italia il Big Game del football, celebre anche per i suoi riti, come quello dell’esibizione musicale dell’half time, che vedrà quest’anno succedersi sul palco star del calibro di Jennifer Lopez e Shakira. La finale dell’Nfl rimane uno degli eventi sportivi più spettacolari del mondo ed è in grado di raccogliere anche nel nostro Paese una comunità variopinta e sempre più numerosa di atleti, veri tifosi e semplici entusiasti, disposta a fare le ore piccole per godere di un grande show con amici e famiglia davanti a una birra e a un ottimo burger.

La finale sarà trasmessa a partire dalla mezzanotte su canale 20 di Mediaset con la telecronaca di Federico Mastria e il commento di Alessandro Trabattoni, ex giocatore football americano ed ex coach dei Rhinos Milano. Da Miami in collegamento Gabriele Cattaneo.

All’Hard Rock Cafe di Firenze sarà possibile prenotare un tavolo nella Lounge area, assistendo alla partita dell’anno su uno schermo dedicato e gustando il menu ideato appositamente per questa serata speciale.

Speciale menù e ospiti vip per una serata memorabile all’Hard Rock Cafe di Roma. All’evento parteciperà la Legio XIII Roma Asd, squadra capitolina di football americano, rappresentata da giocatori e dirigenza. Durante la serata esibizioni delle Miss Shake Cheerleaders guidate dalla head coach Valentina Zaccardi. Acrobazie e ballate secondo la tradizionale tecnica americana. Il Super Selection Menu sarà disponibile dalle 23. Nel locale, allestito a tema, sarà possibile immortalare la divertente serata grazie a un angolo per photo shooting e essere truccati dalle ragazze dell’Accademia Gilmont.

All’Hard Rock Cafe di Venezia il Big Game sarà uno spettacolo continuo. Aspettando il fischio d’inizio e per tutta la serata del 2 febbraio sarà possibile assaporare i piatti del Super Selection, lo special menu dedicato. Dalle ore 23:30, invece, i fan al Cafe del Rock potranno scaldarsi in attesa della partita ascoltando una play list dei brani protagonisti degli half time show dell’evento sportivo più visto in America grazie al Dj Set di Roberto Meneghello. Dalle ore 00.30, la visione della finale del campionato Nfl sarà accompagnata dall’intrattenimento di coloratissime cheerleader che, per l’occasione, omaggeranno il pubblico di gustosi pop corn.