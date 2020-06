Simeone in gol nel recupero, il Cagliari beffa la Spal

(Fotogramma)

Il Cagliari batte 1-0 la Spal in un match della 27/esima giornata disputato allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara. A decidere l'incontro una rete di Simeone al 93'. In classifica i sardi salgono a quota 35 in decima posizione, mentre gli estensi restano penultimi con 18 punti.