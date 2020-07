Gp Austria, piloti in ginocchio contro il razzismo

(Afp)

Lewis Hamilton si è inginocchiato, come promesso, prima di salire sulla sua monoposto per correre il Gp d'Austria di Formula 1. Il campione del mondo della Mercedes aveva annunciato il gesto come simbolico segno di protesta contro il razzismo, gesto seguito da altri piloti tra cui il ferrarista Sebastian Vettel. Tutti i piloti hanno indossato una maglia nera con la scritta 'End racism#WeRaceAsOne'.