Infarto in allenamento, muore a 27 anni Michael Ojo

(Fotogramma/Ipa)

Lutto nel mondo del basket. E' morto a 27 anni il cestista statunitense di origini nigeriane Michael Ojo a causa di un arresto cardiaco durante un allenamento. Secondo i media serbi il giocatore ex Stella Rossa sarebbe stato portato con urgenza in ospedale a Belgrado ma i medici non sarebbero riusciti a rianimarlo.

Cresciuto negli Stati Uniti, dove aveva frequentato il Florida State College, è arrivato in Serbia nel 2017 e negli ultimi due anni ha indossato la maglia della Stella Rossa Belgrado. Il contratto è poi scaduto alla fine di giugno, senza che venisse rinnovato.

"Durante le due stagioni con indosso la nostra maglia numero 50, ha conquistato il cuore di tutti i giocatori della Stella Rossa e dei fan del basket del nostro paese - si legge sul sito della Stella Rossa di Belgrado -. La morte improvvisa e scioccante di Michael Ojo ha colpito profondamente tutti: giocatori, allenatori, dirigenti e il consiglio di amministrazione del club". Cordoglio a cui si è unita l'Eurolega: "Riposa in pace". "L’ultimo saluto al grande rivale", il tweet del Partizan Belgrado.