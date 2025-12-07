circle x black
Europei vasca corta: Curtis, Quadarella, Razzetti e Cerasuolo da oro

Valanga di medaglie a Lublino, per l'azzurra Curtis anche un argento nei 50 stile libero. Martinenghi e Lazzari bronzo

Sara Curtis - Fotogramma /Ipa
Sara Curtis - Fotogramma /Ipa
07 dicembre 2025 | 19.27
Redazione Adnkronos
Valanga di medaglie azzurre agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. Una super Sara Curtis vince la medaglia d'oro nei 50 dorso. L'azzurra ha dominato la gara in 25"49, nuovo record europeo e primato dei Campionati. Argento alla francese Analia Pigree in 25"96 e bronzo all'olandese Maaike de Waard in 25"97. Dopo l'oro, Curtis conquista anche l'argento nei 50 stile libero femminili. La piemontese condivide il secondo posto con la francese Meryl Gastaldello. Oro alla polacca Katarzyna Wasick (23"20), mentre chiude al quarto posto l'altra azzurra Silvia Di Pietro in 23"70.

Grandissima anche Simona Quadarella che ha vinto per distacco la medaglia d'oro nei 1500 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia, la settima per l'Italia. Per l'azzurra è il primo oro in vasca corta che arriva dopo i due argenti nei 400 e negli 800 sl in questa edizione. La campionessa romana ha chiuso con il crono di 15.29.93. Argento alla tedesca Werner con 15’47″00, terzo posto per l’ungherese Kesely con 15’51″73.

E ancora: Alberto Razzetti per la seconda volta consecutiva è campione d'Europa in vasca corta nei 400 misti. 'Razzo' conquista l'ottavo oro per la spedizione azzurra in 3.58.79 con il ligure che domina gli avversari, rifilando quasi cinque secondi al britannico Max Litchfield, argento in 4'03"25 e al tedesco Cedric Bussing bronzo in 4'03"51.

Doppietta azzurra, quindi, con Simone Cerasuolo (GS Fiamme Oro/Imolanuoto) che conquista la medaglia d'oro nei 50 rana in 25"67, nuovo record italiano, e Nicolò Martinenghi (CC Aniene) che conquista il bronzo in 25"86. Argento al turco Huseyin Emre Sakci, argento in 25"85.

Medaglia di bronzo nei 50 dorso anche per Francesco Lazzari. Il nuotatore lombardo ha chiuso in 22"76 alle spalle dell'estone Ralf Tribuntsov (22"68) e del ceco Miroslav Knedla (22"69). Quarto posto per l'altro azzurro Lorenzo Mora in 22"83.

