circle x black
Cerca nel sito
 

A Papa Leone XIV il libro 'Quarti di gloria', storie a un passo dal podio di Sartini e De Vivo

Sulle imprese di personaggi dello sport che hanno mancato il bronzo per un soffio

Papa Leone XIV - (Fotogramma/Ipa)
Papa Leone XIV - (Fotogramma/Ipa)
01 ottobre 2025 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Papa Leone XIV stamani ha ricevuto il libro ‘Quarti di gloria,' storie di sedici sportivi a un passo dal podio che racconta le imprese di personaggi dello sport che hanno mancato il bronzo per un soffio. Tra loro, i beniamini di tante generazioni. Il volume è opera di Serena Sartini e di Gerardo De Vivo.

Il Pontefice ha ascoltato con interesse dagli autori il racconto del volume, c’è anche stato un riferimento agli atleti del Papa dell’Athletica vaticana. Quindi, foto di gruppo e ringraziamenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Quarti di gloria papa libro quarti di gloria quarti di gloria sartini de vivo papa leone XIV
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza