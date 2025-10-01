Papa Leone XIV stamani ha ricevuto il libro ‘Quarti di gloria,' storie di sedici sportivi a un passo dal podio che racconta le imprese di personaggi dello sport che hanno mancato il bronzo per un soffio. Tra loro, i beniamini di tante generazioni. Il volume è opera di Serena Sartini e di Gerardo De Vivo.

Il Pontefice ha ascoltato con interesse dagli autori il racconto del volume, c’è anche stato un riferimento agli atleti del Papa dell’Athletica vaticana. Quindi, foto di gruppo e ringraziamenti.