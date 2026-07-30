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A Roma le foto dei campioni, gli scatti di Mezzelani in mostra alla stazione metro Spagna

In collaborazione con Atac

Ferdinando Mezzelani - (Foto Adnkronos)
Ferdinando Mezzelani - (Foto Adnkronos)
30 luglio 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da oggi i lavori più rappresentativi del fotografo dei campioni Ferdinando Mezzelani saranno esposti in una mostra realizzata in collaborazione con Atac: oggi alla stazione Spagna e poi, fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea che sarà allestito con le riproduzioni delle foto. L’esposizione, intitolata 'Tra sport e trasporto', propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis. Presenti anche foto di manifestazioni sportive di altre discipline, come l’atletica, l’equitazione e le paralimpiadi.

Per tutta la giornata, l’atrio della stazione Metro Spagna sarà completamente brandizzato con immagini e contenuti della mostra, con la collaborazione di IGPDecaux, che metterà a disposizione in esclusiva tutti gli spazi dell’atrio della stazione. La domination visiva interesserà l’intero atrio di vicolo del Bottino, dove le immagini e i contenuti saranno trasmessi in loop su tutti gli impianti digitali presenti: i maxi led e gli schermi lcd creando un’esperienza immersiva e di forte impatto per i viaggiatori. Alla presentazione erano presenti la presidente di Atac Barbara Marinali e l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

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Mezzelani Spagna Atac Roma calcio tennis
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