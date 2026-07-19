La versione low profile di Lele Adani senza voce nella finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna. Al commento, sulla Rai, l'ex difensore tifoso dichiarato di Leo Messi & co. vive una serata col freno a mano tirato nel match che la Spagna vince 1-0 laureandosi campione del mondo.

Dopo le critiche per la telecronaca della semifinale tra l'Albiceleste e Inghilterra, Adani torna in postazione al fianco di Alberto Rimedio. L'ex calciatore però si presenta al fischio d'inizio con la voce molto provata, forse ancora dalle 'fatiche' della semifinale, e la cosa non sfugge al popolo dei social. Su X i detrattori dell'opinionista Rai si scatenano: "Adani afono è il più bel regalo per questa finale", "in Rai hanno trovato il modo di arginare Adani per la finale: tre giorni di aria condizionata a palla, e stasera afono". E ancora: "Hanno sedato Adani", "Adani senza voce è la vittoria di tutti".

Rispetto alle versioni più 'hot', Adani propone un commento lineare nel primo tempo. La partita bloccata, d'altra parte, non offre troppe occasioni per alzare i toni. Messi tocca palla solo al 15' per la prima volta e subisce fallo. Quando Mac Allister stende Dani Olmo, la panchina spagnola chiede un sacrosanto cartellino che non arriva: "Un intervento duro, ha portato via tutto", dice Adani. L'Argentina gioca di rimessa, si vede poco davanti e quando si affaccia in attacco spreca: "La palla di Messi non era per Nico Gonzalez, era per Enzo", dice Adani evidenziando il suggerimento destinato a Fernandez. "La Spagna fa calcio, l'Argentina deve reagire", spiega con un mix tra osservazione e 'appello'. Lisandro Lopez si fa male e deve uscire: l'Argentina perde un pilastro della difesa: "Nella sfortuna di un infortunio, viene sostituito un giocatore ammonito". Fine primo tempo, la sintesi di Adani: "L'Argentina non è mai ripartita".

Il copione del match non cambia nella ripresa e anche il commento di Adani non subisce variazioni sostanziali. "L'Argentina è costruita attorno a Messi, ovviamente. Ma non riesce a portare la palla a Messi", osserva. Le occasioni scarseggiano, le poche chance sono create dalla Spagna: "El Tiburon troppo preciso, in mano al Dibu". Traduzione: il colpo di testa di Ferran Torres è centrale, Martinez blocca. Il finale dei tempi regolamentari si infiamma. Enzo Fernandez viene espulso per doppia ammonizione, complice un'entrata in ritardo su Cubarsì: "E' giusto, è entrato con i due piedi a grande velocità". L'ultima chance è affidata a Yamal, con una punizione da 20 metri: "Può essere l'ultima giocata dei Mondiali". Martinez respinge, si va ai supplementari. Nell'overtime, la Spagna segna con Williams ma l'arbitro Vincic ferma il gioco per un fallo 'misterioso' di Merino su Otamendi. Servono diversi replay per arrivare al verdetto: "C'è un pestone, è fallo", la 'sentenza' di Adani.

Al 106' la Spagna segna con Ferran Torres e il commentatore si infiamma: "El Tiburon!", urla Adani, che punta il dito contro "la dormita" della difesa argentina, incapace di chiudere sul lungo cross che Williams trasforma in un assist d'oro per Torres: "Molina dorme". Alla fine dei supplementari, Simeone sbaglia la clamorosa chance per pareggiare. E Adani, dopo aver lodato "la forza spirituale" dell'Albiceleste, morde il freno quando il telecronista Alberto Rimedio spiega l'errore del giocatore dell'Atletico Madrid: "Ti lascio ai tuoi tecnicismi, bisognerebbe dire altro ma poi dicono che siamo su Raiuno...". Fischio finale, la Spagna è campione del mondo.