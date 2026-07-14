Si è chiusa in bellezza a Nettuno, domenica 12, la terza edizione del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo 2026 , che dopo cinque giornate di sfida e spettacolo, porta sul podio dei vincitori per le categorie in gara , i Carabinieri , rappresentati da Vincenzo Solito, Claudio D’Ascanio, Marco Pizziconi, Daniele Bianchi, Pierfrancesco Vanni, aggiudicandosi il titolo per la precisione in atterraggio a Squadre. L'Esercito con Fabrizio Mangia porta casa tre titoli individuali per lo Stile e la combinata. Sul podio per la categoria femminile dopo un anno di assenza Samanta Vallarino mentre Paolo Filippini a distanza di 40 anni torna a vincere il titolo italiano per lo stile e precisione in atterraggio. Una competizione a tutto sport, giunta con successo al suo terzo anno, organizzata da Aero Club Real Lazio, Crazy Fly e della SS.Lazio Paracadutismo con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Nettuno e Coni Lazio e disputata senza interruzione dal 7 al 12 luglio, sull’Aviosuperficie Arma di Nettuno.

Una settimana, quindi all’insegna di lanci e della sana competizione per la manifestazione dedicata allo Style (Stile in caduta libera) e l'Accuracy Landing (Precisione in atterraggio disciplina iconica del paracadutismo sportivo), organizzata dalle tre realtà di eccellenza del panorama paracadutistico italiano, che dopo il successo dell’edizione 2024 e 2025, è tornata a luglio al centro della scena accogliendo gli ardimentosi atleti del cielo uomini e donne confermando la bella città di Nettuno polo di riferimento del paracadutismo sportivo nel Lazio.

Un calendario fitto per il Campionato che, nel pomeriggio del 12 è arrivata domenica pomeriggio. Mentre il pubblico tratteneva il fiato, Giuseppe Tresoldi, campione del mondo, atleta della società sportiva Lazio, insieme agli atleti e allo staff del Crazy Fly e della Lazio Paracadutismo, ha dispiegato in cielo un tricolore di oltre 200 metri quadrati. Un'immagine potente ed emozionante, che ha unito sport, territorio e orgoglio nazionale, inaugurando ufficialmente la "Spiaggia dello Sport del Comune di Nettuno". Un momento che ha fatto vibrare il cuore di tutti i presenti, atleti, organizzatori, istituzioni e cittadini uniti sotto i colori della bandiera italiana. "Ora puntiamo ai Campionati Europei e ai Mondiali - ha dichiarato il sindaco Nicola Burrini - È stato un onore e un piacere ospitare nella nostra città i Campionati Italiani di paracadutismo, una manifestazione che qualifica la nostra città .Ringrazio gli organizzatori che come sempre si sono distinti per la professionalità in un settore in cui la sicurezza è essenziale".

Nettuno ha reso inoltre omaggio ad 'Adriano Marchetto' presentando a suo nome il secondo trofeo Open stile in caduta libera e a “Chicco Magno” ispiratore del 3 º Trofeo Internazionale Open di Precisione in atterraggio Città Nettuno. “Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato Carmine (Lino) Della Corte Presidente della SS. Lazio Paracadutismo – del risultato di questa terza edizione del Campionato Italiano che ha messo a confronto grandissimi atleti plurimedagliati del nostro paracadutismo militare e civile. La città di Nettuno a oggi si conferma una delle sedi papabili per il prossimo Europeo 2029 e Mondiali 2030 qualora fossero assegnati a Roma. Un ringraziamento va naturalmente a tutti i nostri meravigliosi atleti che rendono come sempre onore al nostro tricolore. Un grazie sentito va poi Arianna di Magno che da venticinque anni porta avanti questo meraviglioso centro di Paracadutismo fondato da suo padre Chicco di Magno. Voglio infine ringraziare tutti gli organi di stampa che in questi giorni hanno contribuito a restituire visibilità al nostro sport molto spesso e a torto considerato minore rispetto ad altri. Un grazie sentito per la straordinaria collaborazione istituzionale alla nostra Federazione Nazionale Aero Club Italia e all' Ente di promozione Sportiva Asi. Ringrazio inoltre tutti gli Enti militari e Civili ( Enac, Enav Aeronautica Militare) per aver gestito in modo ineccepibile il controllo del traffico aereo in contemporanea con il Campionato".