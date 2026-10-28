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Colpo Bologna a San Siro, tris di Mbangula e Milan battuto 4-2

Ai rossoneri non basta la doppietta di Cissé

Samuel Mbangula alza le braccia dopo il gol del 2-3 - Afp
Samuel Mbangula alza le braccia dopo il gol del 2-3 - Afp
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28 ottobre 2026 | 17.31
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Colpo Bologna a San Siro. Oggi, mercoledì 28 ottobre, i rossoblù battono 4-2 il Milan in un match della nona giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Giuseppe Meazza'. Gli ospiti sbloccano il match all'8' con Mbangula, poi Cisse ribalta il match con una doppietta al 14' e al 27'. Nella ripresa perà cambia la partita: un autogol di Bartesaghi al 60' e al tri due reti di Mbangula al 62' e all'86' regalano la vittoria estera a Palladino. In classifica i rossoneri sono quinti a quota 18, mentre gli emiliani agganciano il Napoli in decima posizione con 11 punti.

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