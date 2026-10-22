circle x black
Cerca nel sito
 

Conference League, oggi Ajax-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

sponsor

Trasferta europea in Olanda per la Dea

Gianluca Scamacca - Ipa/Fotogramma
Gianluca Scamacca - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 08.31
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Big match europeo per l'Atalanta. Oggi, giovedì 22 ottobre, la Dea vola in Olanda per sfidare l'Ajax - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata della fase campionato della terza competizione continentale. La squadra di Sarri, reduce dalla sconfitta nell'ultimo turno di Serie A per 3-2 contro il Milan, ha battuto il Pafos 3-1 all'esordio, mentre gli olandesi sono caduti in Croazia sul campo dell'Hajduk Spalato, che si è imposto per 2-1.

Ajax-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Ajax e Atalanta è in programma oggi, giovedì 22 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Ouazane. All. Michel.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Gaetano; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.

Ajax-Atalanta, dove vederla in tv

Ajax-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza