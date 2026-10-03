circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz fatica, ma batte Arnaldi e vola ai quarti di Tokyo

Il tennista spagnolo ha superato l'azzurro in due set

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
03 ottobre 2026 | 08.50
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz batte Matteo Arnaldi e vola ai quarti di finale dell'Atp di Tokyo. Oggi, sabato 3 ottobre, il tennista spagnolo ha superato l'azzurro in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-1 in un'ora e 46 minuti di partita. Alcaraz, dopo l'esordio vincente contro Michelsen, continua così la sua corsa nel torneo dove si è laureato campione lo scorso anno. Al prossimo turno il numero tre del mondo incontrerà il canadese Shapovalov.

La partita è stata molto tirata nel primo set, con Arnaldi che è riuscito a mettere in difficoltà lo spagnolo, che già aveva concesso un parziale all'americano nel suo primo match giapponese, fino a portare il set al tie break. Qui Alcaraz è riuscito a piazzare il mini break decisivo conquistando il tie break 8-6 e il set 7-6.

La storia è cambiata nel secondo set, dove Arnaldi ha subito il break in apertura e si è sciolto, accusando un calo fisico e mentale e cedendo nettamente alle qualità dello spagnolo, che si è quindi imposto 6-1 e ha portato a casa match e qualificazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz arnaldi alcaraz arnaldi atp tokyo
Vedi anche
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza