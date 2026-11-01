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Alcaraz-De Minaur, oggi finale a Vienna: orario, precedenti e dove vederla

Il fuoriclasse spagnolo affronta il tennista australiano per il titolo

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
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01 novembre 2026 | 07.32
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz torna in campo a Vienna e oggi, domenica 1 novembre, affronta Alex De Minaur nella finale dell'Atp 500 austriaco. Lo spagnolo arriva dal successo in semifinale contro Medvedev, mentre l'australiano ha eliminato al penultimo atto il nuovo numero uno del ranking Alexander Zverev. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match.

Alcaraz-De Minaur, orario e precedenti

La finale dell'Atp 500 tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur è in programma oggi alle 14. I due si sono affrontati sei volti in carriera, con sei successi dello spagnolo.

Alcaraz-De Minaur, dove vederla

La finale tra Alcaraz e De Minaur sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go e NOW.

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