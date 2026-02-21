circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz vince Doha e scappa via nel ranking: quanti punti deve recuperare Sinner

Il tennista spagnolo ha battuto Arthur FIls nella finale dell'Atp 500 qatariota

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
21 febbraio 2026 | 20.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz ha vinto l'Atp 500 di Doha demolendo Arthur Fils per 6-2, 6-1 in finale e scappa nel ranking. Il tennista spagnolo ha oggi, sabato 21 febbraio, il francese in appena 50 minuti nella finale del torneo 500 qatariota, conquistando punti preziosi per allungare nella classifica generale sul secondo posto di Jannik Sinner, eliminato ai quarti di finale dal ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo. Ma come cambia il ranking dopo il trionfo di Alcaraz?

Alcaraz vince Doha, come cambia ranking

Sinner arrivava a Doha senza punti da difendere. L'azzurro, fino ai prossimi Internazionali d'Italia, affronterà tornei dopo potrà solo guadagnare punti nel ranking, visto che lo scorso anno non ha potuto giocare per la sospensione per il caso Clostebol. Sinner quindi si ritrova con 100 punti conquistati grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo qatariota, bottino che sarebbe potuto essere maggiore in caso di semifinale ed eventuale finale.

Sinner è quindi salito a quota 10.400 punti, ma Alcaraz non perde un colpo. Lo spagnolo ha prima eguagliato il risultato dello scorso anno a Doha, dove fu eliminato ai quarti da Lehecka, e ha poi vinto il torneo, incrementando il suo bottino.

Grazie alla semifinale Alcaraz aveva già conquistato 100 punti, pareggiando quelli conquistati da Sinner, salendo a 13.250, poi era arrivato a 13.380 grazie alla qualificazione alla finale e a 13.550 e infine, dopo il trionfo, ha portato a 2150 punti il distacco da Jannik, garantendosi di restare numero uno del mondo almeno fino al prossimo Masters 1000 di Montecarlo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner alcaraz sinner alcaraz sinner alcaraz ranking alcaraz vince doha alcaraz doha ranking ranking dopo doha
Vedi anche
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza