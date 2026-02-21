Carlos Alcaraz ha vinto l'Atp 500 di Doha demolendo Arthur Fils per 6-2, 6-1 in finale e scappa nel ranking. Il tennista spagnolo ha oggi, sabato 21 febbraio, il francese in appena 50 minuti nella finale del torneo 500 qatariota, conquistando punti preziosi per allungare nella classifica generale sul secondo posto di Jannik Sinner, eliminato ai quarti di finale dal ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo. Ma come cambia il ranking dopo il trionfo di Alcaraz?

Alcaraz vince Doha, come cambia ranking

Sinner arrivava a Doha senza punti da difendere. L'azzurro, fino ai prossimi Internazionali d'Italia, affronterà tornei dopo potrà solo guadagnare punti nel ranking, visto che lo scorso anno non ha potuto giocare per la sospensione per il caso Clostebol. Sinner quindi si ritrova con 100 punti conquistati grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo qatariota, bottino che sarebbe potuto essere maggiore in caso di semifinale ed eventuale finale.

Sinner è quindi salito a quota 10.400 punti, ma Alcaraz non perde un colpo. Lo spagnolo ha prima eguagliato il risultato dello scorso anno a Doha, dove fu eliminato ai quarti da Lehecka, e ha poi vinto il torneo, incrementando il suo bottino.

Grazie alla semifinale Alcaraz aveva già conquistato 100 punti, pareggiando quelli conquistati da Sinner, salendo a 13.250, poi era arrivato a 13.380 grazie alla qualificazione alla finale e a 13.550 e infine, dopo il trionfo, ha portato a 2150 punti il distacco da Jannik, garantendosi di restare numero uno del mondo almeno fino al prossimo Masters 1000 di Montecarlo.