Alcaraz-Hanfmann: orario, precedenti e dove vederla in tv

Lo spagnolo sfida il tedesco al secondo turno degli Australian Open

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
20 gennaio 2026 | 09.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Carlos Alcaraz. Nella notte italiana tra oggi, martedì 20 gennaio, e domani, mercoledì 21, il tennista spagnolo sfida il tedesco Yannick Hanfmann, numero 102 del mondo - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dell'Australian Open 2026. All'esordio Alcaraz ha battuto in tre set Walton, mentre Hanfmann ha battuto Svajda in quattro parziali.

Alcaraz-Hanfmann, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Hanfmann è in programma mercoledì 21 gennaio non prima delle 4 ora italiana. I due tennisti si sono incrociati in due precedenti, con Alcaraz in vantaggio con un parziale di 2-0. L'ultimo match risale al terzo turno del Masters 1000 di Pechino del 2023, vinto da Alcaraz in due set.

Alcaraz-Hanfmann, dove vederla in tv

Alcaraz-Hanfmann sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

