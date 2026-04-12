circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz, furia durante finale Montecarlo con Sinner: sfogo con il suo angolo

Il tennista spagnolo ha perso l'ultimo atto del Masters 1000 del Principato

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
12 aprile 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz 'perde la testa' a Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista spagnolo è stato battuto da Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 del Principato al termine di una partita combattuta ma vissuta con crescente nervosismo, che alla fine lo ha visto perdere torneo e primo posto del ranking Atp.

CTA

Nel finale del primo set, in cui era riuscito a piazzare un break in apertura salvo poi incassare l'immediato controbreak da Sinner, Alcaraz ha sfogato la sua frustrazione con il suo angolo, che provava a incitarlo e, allo stesso tempo, a mantenerlo calmo: "Fa tutto molto meglio di me nei momenti chiave", è stata la sua analisi.

Alcaraz si è sfogato urlando più volte il concetto, un ennesimo indizio che stava subendo la crescente pressione e la freddezza mentale di Sinner, fondamentale per portare a casa partita e torneo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner alcaraz alcaraz sinner alcaraz montecarlo atp montecarlo sinner montecarlo
Vedi anche
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza