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Alcaraz perde a Shanghai e si sfoga: "Non posso giocare così"

Il tennista spagnolo è stato eliminato al terzo turno del Masters 1000 cinese

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
12 ottobre 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz 'perde la testa' a Shanghai. Oggi, lunedì 12 ottobre, il tennista spagnolo è stato eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai dal belga Zizou Bergs, che si è imposto in due set al termine di una partita in cui il numero tre del mondo ha mostrato diversi momenti di nervosismo.

Alcaraz non è riuscito a esprimere il suo tennis, non riuscendo a ripetersi dopo il trionfo di Tokyo, e durante un cambio di campo si è sfogato con il suo angolo: "Non posso giocare così, non posso", ha urlato al suo angolo, "una palla rimbalza in un modo e la successiva scivolala". Alcaraz si è lamentato quindi, oltre alla sua prestazione in campo, anche del cemento cinese e del rimbalzo delle palline.

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