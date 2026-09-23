Carlos Alcaraz 'snobba' Jannik Sinner ed esalta Alexander Zverev. Il tennista spagnolo è impegnato, proprio insieme al tedesco, fresco vincitore degli US Open, in Laver Cup e, proprio in base agli ultimi risultati, non ha avuto dubbi su chi sia il migliore del mondo: "Alexander Zverev è probabilmente il miglior giocatore del mondo in questo momento", ha detto Alcaraz.

"Sono felice di essere tornato a Londra, mi era mancata quest'anno. Non vedo l'ora di vedere lo stadio pieno e sono sicuro che offriremo grande tennis", ha dichiarato lo spagnolo a Stan Sport, "Avere Zverev in squadra sarà una grande arma per noi e spero che ci porterà punti preziosi. Farò il tifo per lui più che potrò".

"Alexander Zverev es probablemente el mejor jugador del mundo ahora mismo".



— Carlos Alcaraz pic.twitter.com/Cishn6XJio — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 23, 2026

Poi un aggiornamento sulle sue condizioni dopo l'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi: "Mi sento molto bene, mi sto allenando al meglio. Gli US Open sono stato un ottimo test per me, quindi non vedo l'ora di giocare qui".