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Alcaraz incorona Zverev: "Al momento è il migliore del mondo"

Il tennista spagnolo giocherà con il tedesco in Laver Cup

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
23 settembre 2026 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz 'snobba' Jannik Sinner ed esalta Alexander Zverev. Il tennista spagnolo è impegnato, proprio insieme al tedesco, fresco vincitore degli US Open, in Laver Cup e, proprio in base agli ultimi risultati, non ha avuto dubbi su chi sia il migliore del mondo: "Alexander Zverev è probabilmente il miglior giocatore del mondo in questo momento", ha detto Alcaraz.

"Sono felice di essere tornato a Londra, mi era mancata quest'anno. Non vedo l'ora di vedere lo stadio pieno e sono sicuro che offriremo grande tennis", ha dichiarato lo spagnolo a Stan Sport, "Avere Zverev in squadra sarà una grande arma per noi e spero che ci porterà punti preziosi. Farò il tifo per lui più che potrò".

Poi un aggiornamento sulle sue condizioni dopo l'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi: "Mi sento molto bene, mi sto allenando al meglio. Gli US Open sono stato un ottimo test per me, quindi non vedo l'ora di giocare qui".

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