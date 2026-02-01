Il trionfo agli Australian Open 2026 regala a Carlos Alcaraz il settimo titolo Slam, il 'career Grand Slam' a soli 22 anni e... un nuovo tatuaggio. Il fuoriclasse spagnolo, sempre più numero 1 del mondo, nella finale di Melbourne ha sconfitto il serbo Novak Djokovic in 4 set. Il fenomeno di Murcia conquista gli Australian Open per la prima volta e colma l'unica lacuna nel suo palmares: l'iberico ha vinto tutti i tornei dello Slam, mai nessuno c'era riuscito ad un'età così verde. Il 2026 può essere l'anno dello Slam 'vero'? "Sarà una grande sfida, sono parole grosse... Pensiamo ad un torneo alla volta, il prossimo è il Roland Garros", dove Alcaraz difende il titolo conquistato nel 2025: "Non voglio mettermi ulteriore pressione, io cercherò di essere pronto: lavorerò sodo, mi allenerò per giocare un buon torneo".

A Melbourne, lo spagnolo ha vinto dopo il divorzio dal coach Juan Carlos Ferrero. "Mi sono preso una rivincita? No, sono venuto qui per giocare per me e per il mio team. Sono semplicemente felice di aver smentito chi aveva dubbi", aggiunge senza scendere nei particolari.

Alcaraz ha celebrato i trionfi nei tornei dello Slam con un tatuaggio. Nel 2022 si è tatuato la data del successo agli US Open. Nel 2023 ha scelto una fragola per il titolo a Wimbledon. Nel 2024, dopo il trionfo al Roland Garros, ecco la Torre Eiffel. La vittoria agli US Open 2025 è stata omaggiata con la Statua della Libertà e il ponte di Verrazzano. Ora, per gli Australian Open? "Sarà sicuramente un canguro. Un piccolo canguro", anticipa Alcaraz. "Lo farò su una gamba, ma non so in quale punto, se sulla gamba destra o sinistra. Sarà vicino a quello fatto per il Roland Garros o a quello per Wimbledon".