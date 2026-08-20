All-Star exhibition match a Prokurative - Diretta

Nella suggestiva cornice di Prokurative (Piazza della Repubblica), nel cuore di Spalato, una squadra All-Star affronta una selezione di giovani partecipanti ai Plazma Youth Sports Games.

La formazione All-Star è composta da rappresentanti della UEFA, Ambasciatori e amici dei Giochi, insieme a celebri leggende del calcio internazionale, nomi riconosciuti in tutto il mondo.

Questa tradizione è nata nel 2021, è tornata nel 2023 e da allora è diventata uno degli appuntamenti più attesi delle Finali Internazionali. Ogni edizione vede la partecipazione di un parterre esclusivo di grandi protagonisti del calcio.