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All-Star exhibition match a Prokurative - Diretta

All-Star exhibition match a Prokurative - Diretta
20 agosto 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella suggestiva cornice di Prokurative (Piazza della Repubblica), nel cuore di Spalato, una squadra All-Star affronta una selezione di giovani partecipanti ai Plazma Youth Sports Games.

La formazione All-Star è composta da rappresentanti della UEFA, Ambasciatori e amici dei Giochi, insieme a celebri leggende del calcio internazionale, nomi riconosciuti in tutto il mondo.

Questa tradizione è nata nel 2021, è tornata nel 2023 e da allora è diventata uno degli appuntamenti più attesi delle Finali Internazionali. Ogni edizione vede la partecipazione di un parterre esclusivo di grandi protagonisti del calcio.

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All Star UEFA Foundation Legends Match calcio internazionale
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