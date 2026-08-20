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Caos a Ventimiglia, fulmine manda in tilt la sala comando della stazione: stop ai treni

Previsti ritardi e limitazioni di percorso. Colpito, sempre da un fulmine, anche un locomotore tra Sestri Levante e Riva Trigoso

Binari del treno - (Fotogramma/Ipa)
Binari del treno - (Fotogramma/Ipa)
20 agosto 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Circolazione ferroviaria sospesa oggi, giovedì 20 agosto, dalle 12.45 alla stazione di Ventimiglia. Un fulmine ha colpito la sala comando della stazione, mandando i sistemi della circolazione ferroviaria in tilt. I treni alla stazione non partono e non arrivano. I tecnici sono al lavoro e a breve la situazione dovrebbe essere ripristinata.

I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso così come si legge sul sito di Trenitalia che segnala i treni che subiranno variazioni (IL TABELLONE).

Fulmine colpisce locomotore Freccia tra stazioni Sestri Levante e Riva Trigoso

Sempre questa mattina un altro fulmine ha colpito il locomotore del treno Freccia 8601 Genova-Roma tra le stazioni di Sestri Levante e Riva Trigoso. I passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti su un altro treno.

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fulmine stazione ventimiglia maltempo stazione ventimiglia stazione ventimiglia treni treni stazione ventimiglia
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