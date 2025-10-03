All'alba di domani parte L'Eroica, oltre 9.000 iscritti

La XXVIII edizione de L’Eroica si conferma un fenomeno globale: 9.003 iscritti da 51 Paesi, di cui 7.792 uomini e 1.121 donne (13% del totale). Gli italiani sono 5.464, pari al 60,7%, mentre oltre il 40% dei partecipanti arriva dall’estero. Domani, sabato 4 ottobre, i riflettori saranno puntati sui percorsi più impegnativi: 1.793 ciclisti affronteranno il Lungo “L’Eroico” da 209 km, mentre 2.262 prenderanno il via sul Medio “Crete Senesi” da 135 km. Il sabato de L’Eroica è il momento in cui Gaiole in Chianti si sveglia di notte per accompagnare i primi ciclisti verso l’avventura. Dalle 4.30 del mattino fino a sera, il paese respira al ritmo delle strade bianche: una giornata che intreccia fatica, storia, incontri e festa collettiva.

"Sarà l’edizione della maturità piena – commenta Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica – con un adattamento logistico alle cresciute esigenze di Gaiole in Chianti. La macchina organizzativa si è conquistata collaudate certezze, il movimento tutto è pronto alla festa nonostante il resto del mondo". Di seguito il programma dettagliato.

Le partenze di sabato 4 ottobre

Ore 04.30 – 04.45: Lungo “L’Eroico” 209 km riservato alle biciclette antecedenti al 1930.

Ore 05.00 – 06.00: Lungo “L’Eroico” 209 km.

Ore 06.00 – 07.00: Medio “Crete Senesi” 135 km.

Il villaggio e gli appuntamenti del sabato

Per tutto il giorno Gaiole in Chianti vive al ritmo del Festival:

Pratiche e accoglienza: ritiro buste tecniche e pacchi gara, segreteria generale, Ciclo Club Eroica, Ciclofficina e Registro delle Biciclette Eroiche.

Mercatino Eroico, Corte Il Gallo e Villaggio Global Sponsor con esposizioni, degustazioni e proposte di territorio.

Terra Eroica a Casa Eroica.

L’Eroica Festival (09:00–23:00).

Ritratto Eroico (09:00–19:00, Villaggio Sponsor): ritratti personalizzati di Sara Vezzadini.

Retrofitting Colnago (10:00–12:30 / 14:00–18:00, Stand Colnago).

Eroica Stazione Radio (10:00–19:00, Piazza Ricasoli), con interviste, musica e incontri a cura di TodoModo.

Barberia Proraso (10:00–13:00 / 14:30–19:00, Piazza Ricasoli).

Visite nutrizionista Generali (10:00–13:00 / 14:00–18:30, Villaggio Sponsor).

Lavaggio biciclette gratuito (10:00–18:00, Stand Nuncas).

Pomeriggio — incontri speciali

Roger De Vlaeminck incontra Giancarlo Brocci (16:00, Stand Brooklyn).

L’Eroica nel mondo (18:00, Eroica Stazione Radio, Piazza Ricasoli): la presentazione degli appuntamenti internazionali.

Aspettando gli arrivi

Musica e parole fino all’ultimo concorrente (11:30–21:00).

Eroica Pasta Party (12:00–21:00).