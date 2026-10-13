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Napoli, la delusione di Allegri: "Sembra una colpa saper difendere..."

Gli azzurri sono stati battuti per 3-1 dal Villarreal in Champions

Massimiliano Allegri - Ipa/Fotogramma
Massimiliano Allegri - Ipa/Fotogramma
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13 ottobre 2026 | 23.24
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Massimiliano Allegri deluso dopo Villarreal-Napoli. Il tecnico azzurro è stato battuto in Spagna per 3-1 nella seconda giornata di Champions League: "Non si può prendere un gol come un secondo. Ci manca un po' di spirito di squadra, non possiamo sfaldarci come nel secondo tempo, dove ci siamo allungati e tutti volevano risolvere la partita singolarmente. Dovevamo continuare ad avere pazienza, far girare il pallone e cercare il gol", ha detto ai microfoni di SkySport.

"Ho chiesto a De Bruyne di andare in mezzo agli attaccanti perché ha più qualità di tutti, ma niente non mi ha capito", ha detto Allegri svelando un retroscena di un animato colloquio con il suo trequartista, "ormai sembra essere diventata una vergogna saper difendere, ma se concedi tiri su tiri poi rischi. Tutti questi gol ci dicono che abbiamo bisogno di maggiore attenzione difensiva e fare più sacrificio quando non abbiamo la palla".

"Bisogna avere maggiore equilibrio, senza solidità difensiva siamo meno bravi anche in attacco. Anche con il Frosinone abbiamo subito situazioni che non dovevamo subire. Ora dobbiamo sistemare".

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