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Stangata per Allegri, due giornate di squalifica e multa dopo l'espulsione con la Roma

Il tecnico del Napoli è stato sanzionato per aver "rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara". Salta anche la Juve

Massimiliano Allegri - Ipa
Massimiliano Allegri - Ipa
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26 ottobre 2026 | 13.27
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Stangata del giudice sportivo di Serie A nei confronti del tecnico del Napoli Massimiliano Allegri dopo l'espulsione nella gara del Maradona contro la Roma e terminata 3-3. Allegri è stato squalificato per due giornate con una ammenda di 10.000 euro. Il tecnico livornese dovrà saltare le sfide esterne con il Monza e la Juventus.

La squalifica del tecnico è arrivata "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale", scrive il giudice sportivo.

Resta inoltre aperto il caso sulle parole che lo stesso Allegri avrebbe pronunciato nei confronti della Roma dopo la partita che sono finite all'attenzione degli ispettori federali.

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