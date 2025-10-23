circle x black
Morata compie gli anni, la dedica di Campello: "Buon compleanno papà"

La dedica d'amore dell'influencer per il calciatore spagnolo

Alvaro Morata e Alice Campello - fotogramma/ipa
Alvaro Morata e Alice Campello - fotogramma/ipa
23 ottobre 2025 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Alvaro Morata compie oggi, giovedì 23 ottobre, 33 anni. Il calciatore spagnolo, attaccante del Como, ha ricevuto una dolce dedica sui social dalla moglie e madre dei suoi 4 figli, Alice Campello: "Tanti auguri cuore con le gambe. La cosa che ti deve dare più orgoglio al mondo è essere la persona meravigliosa che sei. Sei un esempio per i tuoi figli e per me: di non arrendersi mai, di lottare, di avere valori e coraggio in ogni momento", scrive l'influencer a corredo di teneri scatti che ritraggono la coppia in momenti speciali e memorabili.

"Sarai sempre la mia casa. Grazie per essere come sei con noi. Ti amiamo e ti ammiriamo infinitamente", ha concluso l'influencer. Tra i commenti sotto al post condiviso su Instagram, spicca quello di Morata: "Grazie amore mio ti amo alla follia", ha scritto il calciatore a corredo di un cuore rosso.

