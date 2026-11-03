America's Cup 2027, Lilt Arezzo e Prada con il supporto dei dermatologi Irccs-Idi per vincere con la prevenzione

Confermato anche per il 2026-2027 il programma di screening dermatologico promosso dal Gruppo Prada, in collaborazione con Lilt Arezzo e con il supporto dei medici del'Idi-Irccs di Roma, dedicato ai team member di Luna Rossa e alle loro famiglie. "In occasione delle regate preliminari di settembre, Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, ha incontrato a Napoli i rappresentanti di Lilt Arezzo e Idi-Irccs per rinnovare l'impegno comune in vista dell'America's Cup 2027. Il progetto mette al centro salute, sport e cultura della prevenzione, con l'obiettivo di sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, a partire dalle giovani generazioni". Cosi in una nota Luna Rossa team.