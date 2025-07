Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid e attual ct del Brasile, è stato condannato a un anno di carcere per frode fiscale. Oggi un tribunale spagnolo ha condannato Ancelotti a un anno di carcere per frode fiscale commessa nel 2014: la sentenza non obbligherà il tecnico a scontare la pena detentiva. Nel provvedimento emesso dal tribunale di Madrid si legge: "Condanniamo Carlo Ancelotti, in quanto autore di un reato contro l'erario... alla pena di un anno di carcere" e a una multa di 386.361 euro (452.821 dollari).