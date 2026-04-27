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Madrid, sfogo choc di Andreeva: "Non sono campionessa, perderò" - Video

La tennista russa ha 'perso la testa' durante la sfida con Bondar

Mirra Andreeva - Ipa/Fotogramma
Mirra Andreeva - Ipa/Fotogramma
27 aprile 2026 | 21.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mirra Andreeva 'perde la testa' a Madrid. Oggi, lunedì 27 aprile, la tennista russa ha battuto l'ungherese Anna Bondar negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, in una partita molto nervosa in cui la numero otto del mondo ha avuto un vero e proprio crollo nervoso.

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Durante uno dei momenti più difficili della partita, in un cambio di campo, Andreeva si è infatti rivolta al proprio angolo urlando: "Non sono una campionessa, perderò la partita".

Un messaggio preoccupante ribadito più volte, a cui però la russa ha risposto sul campo riuscendo a ribaltare l'incontro. Nel prossimo turno Andreeva sfiderà la canadese Fernandez.

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