Andy Diouf, chi è il centrocampista vicino all'Inter

I nerazzurri sono a un passo dal chiudere l'operazione con il Lens

Andy Diouf - Ipa/Fotogramma
Andy Diouf - Ipa/Fotogramma
21 agosto 2025 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Inter è pronta a battere un colpo. Il club nerazzurro è vicino a chiudere oggi, giovedì 21 agosto, l'acquisto di Andy Diouf, centrocampista francese in arrivo dal Lens. Il giocatore, stando alle ultime news di calciomercato, potrebbe arrivare a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro e cinque di bonus, preparandosi a firmare un contratto di cinque anni, fino al 2030.

Chivu, dopo aver visto sfumare le operazioni Lookman e Koné, si prepara ad abbracciare così il suo rinforzo a centrocampo, pronto già per essere convocato per la prima giornata di Serie A, in programma lunedì 25 agosto, quando i nerazzurri sfideranno il Torino a San Siro. Ma chi è Diouf?

Chi è Andy Diouf

Andy Diouf è un giovane centrocampista francese di 22 anni, classe 2003, che potrebbe arrivare all'Inter dal Lens. Si tratta di un giocatore forte fisicamente (è alto 1,87), che abbina dinamismo e grande atletismo e offrirà muscoli alla mediana nerazzurra. Ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, per poi fare tutta la trafila nel vivaio del Rennes. Diouf è stato aggregato regolarmente in prima squadra nel 2022, prima di essere ceduto in presito al Basilea.

Le ottime prestazioni offerte in Svizzera hanno portato il club elvetico a investire per lui circa 5,5 milioni di euro e acquistarlo a titolo definitivo. Nell'estate del 2023, il Lens lo preleva per circa 14 milioni, con Diouf che si afferma, soprattutto nell'ultima stagione, come perno inamovibile nel centrocampo del club giallorosso. Nell'ultima Ligue 1 ha collezionato 34 presenze, condite da un gol e un assist. Le sue prestazioni gli sono valse la chiamata della Nazionale maggiore francese nell'estate 2024, con cui ha poi esordito e messo a raccolto due presenze.

