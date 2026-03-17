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Formula 1, Montezemolo rivela: "Avrei voluto Antonelli in Ferrari"

L'ex presidente della Rossa ha parlato dopo il trionfo del giovane pilota italiano nel Gp della Cina

Andrea Kimi Antonelli - Afp
Andrea Kimi Antonelli - Afp
17 marzo 2026 | 10.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli in Ferrari? Un'ipotesi che stava diventando realtà, ma che non si è mai concretizzata. La vittoria di Antonelli al Gran Premio della Cina "mi ha emozionato, è un ragazzo di 19 anni in continuo miglioramento. Aveva avuto problemi nelle partenze, eppure non si è perso d’animo: è andato in testa e ha condotto senza incertezze, rischiando solo alla fine"., ha detto Luca di Montezemolo al Corriere della Sera.

"Ha dimostrato maturità e freddezza, non tipiche di un italiano, e soprattutto non di uno della sua età. Ha i piedi per terra, spero resti sempre così, le premesse ci sono tutte. Però mi ha dato un po’ 'fastidio' vederlo su una Mercedes". Lo preferiva in Ferrari? "Esatto. Ma prendere uno come Antonelli e metterlo subito in Ferrari avrebbe voluto dire distruggerlo. Massa lo parcheggiammo alla Sauber a fare esperienza".

"L’ho incontrato l’anno scorso in Bahrain, conoscevo il papà di nome per vie delle attività nelle corse. L’ho chiamato per congratularmi. Un ragazzo carino e timido. Ha la fortuna di avere una famiglia solida, conosce i valori", ha continuato Montezemolo, "gli suggerirei di continuare a migliorare, perché, con tutto il rispetto, è stato perfetto su una macchina nettamente superiore. Ne ho visti diversi di piloti che si credevano fenomeni dopo pochi Gp. Ma Kimi è diverso e la Mercedes ha fatto un ottimo lavoro: l’anno scorso ha debuttato in F1 su una monoposto non vincente, senza la pressione di adesso".

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Tag
F1 Gp della Cina antonelli antonelli ferrari ferrari formula 1
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