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Antonelli, trionfo mondiale e lacrime: "Ce l'abbiamo fatta, sono senza parole"

Il pilota della Mercedes festeggia la vittoria del Mondiale di Formula 1 e non trattiene l'emozione: "Senza la Mercedes e la mia famiglia non sarei qui"

Antonelli - Afp
Antonelli - Afp
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01 novembre 2026 | 23.53
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

La storia adesso è realtà. Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1 grazie al terzo posto nel Gp del Messico e non trattiene l'emozione al traguardo, dopo una gara attenta e ragionata, portata a termine senza correre rischi. Da campione del mondo, appunto: "Ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti" le sue parole al traguardo, nel primo team radio da iridato.

"Lo ammetto, all'ultimo giro avevo proprio mollato - ha aggiunto l'azzurro ai microfoni di Sky Sport - non vedevo la pista per le lacrime. Stavo piangendo di gioia e le lacrime mi impedivano di capire dove fossi".

Antonelli in lacrime: "Grazie a tutti"

Kimi ha parlato così dopo la certezza del titolo: "Senza la Mercedes e la mia famiglia non sarei qui. Grazie anche ai miei amici. Mi terrò questo momento per sempre, sono senza parole ma mi godrò ogni secondo, sto cominciando a realizzare. Io sul podio con Verstappen ed Hamilton? Questa cosa rende tutto più speciale, incredibile. In questo weekend ho sentito un po' di tensione, ora sono felicissimo. Grazie a tutti".

Il bolognese, 20 anni, è il più giovane vincitore del Mondiale di Formula 1, nonché il primo nato negli anni Duemila. I record però non finiscono qui, perché per trovare l'ultimo pilota italiano campione del mondo bisogna tornare indietro al 1953: quell'anno fu Alberto Ascari a conquistare il titolo, il secondo consecutivo per lui, con la Ferrari. Dopo di lui - e prima di Kimi - nessun altro italiano era riuscito nell'impresa. Antonelli ha spiegato che la convinzione di poter agguantare il trionfo è arrivata molto presto: "Quando ho capito che si poteva fare? Molto presto, la macchina è stata subito competitiva. Ora continueremo a spingere per portare l'Italia in alto".

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