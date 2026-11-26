Il direttore di gara della partita tra Al Jazira e Gol Gohar è stato protagonista di una serie di episodi discutibili e la Confederazione calcistica asiatica ha aperto un'inchiesta

Episodio da non credere (e destinato a far discutere) nella Champions League Two asiatica, durante la partita tra Al Jazira e Gol Gohar ad Abu Dhabi. Cos'è successo? L'arbitro siriano Hanna Hattab ha messo in campo una serie di comportamenti discutibili e l'Afc, la Confederazione calcistica asiatica, ha aperto un'indagine per verificare il suo stato di salute. I padroni di casa, in particolare, hanno presentato un esposto accusando il direttore di gara di aver arbitrato "in stato di ebbrezza". A supporto della tesi, anche l'ammonizione del portiere della squadra ospite per un fallo a metà campo da cui era lontano decine di metri. Un episodio diventato presto virale sui social.

Hakem maça sarhoş çıktı, Türk futbolcuya kart gösterdi. Asya Şampiyonlar Ligi II'nin bir maçında hakemin sarhoş maça çıkması nedeniyle 2. yarıda hakem değiştiridli. Suriye'li hakem Hanna Hattab çok kötü durumdaydı ve sarhoş olduğu anlaşıldı. Sahada şaşkın şaşkın dolaşırken orta sahada yapılan bir faulde hiç alakası olmamasına rağmen Türk kaleci Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdi. Türk kaleciye sarı kart göstermesinde anılarının etkili olduğu veya sınır komşusu olması nedeniyle onu biliyor olması gösterildi. — RUSEN || Press (@RusenPress) November 25, 2026

"Era ubriaco", l'accusa all'arbitro Hanna Hattab

Alla fine del primo tempo, dopo diverse polemiche (e le minacce degli iraniani del Gol Gohar) il direttore di gara è rimasto negli spogliatoi ed è stato sostituito dal quarto uomo su indicazione dell'Afc. Le accuse sul presunto stato confusionale dell'arbitro Hanna Hattab (che hanno portato al cambio a metà partita) andranno adesso chiarite tramite le indagini della Confederazione calcistica asiatica.