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"L'Argentina ha vinto i Mondiali", lo scherzo del pilota ai passeggeri in volo - Video

Il video dilaga sul web: prima la festa ad alta quota, poi il gelo

Leo Messi - (Fotogramma)
Leo Messi - (Fotogramma)
20 luglio 2026 | 20.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Congratulazioni ai nostri amici argentini...". La beffa vola ad alta quota. Un pilota di un aereo di linea, come mostra un video pubblicato su X e rilanciato dal portale InfoBae, si è preso gioco dei passeggeri argentini che ignoravano il risultato della finale dei Mondiali 2026. La Spagna ha battuto l'Argentina per 1-0 ai tempi supplementari, ma il pilota ha scelto un modo a dir poco particolare per comunicare la notizia.

"E' stata una partita molto equilibrata, compresi i tempi supplementari. Purtroppo, solo una squadra può vincere una finale dei Mondiali. Vogliamo fare le congratulazioni ai nostri amici argentini", dice il pilota. A bordo, ovviamente, si scatena l'entusiasmo tra i sostenitori dell'Albiceleste. "Vamos Argentina", urla qualcuno, convinto di tifare per i campioni del mondo. Esulta chi indossa la maglia di Messi, tutti girano video per immortalare il momento top. E all'improvviso, la doccia gelata. Il pilota, con voce metallica, piazza il colpo da ko: "La Spagna ha vinto".

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