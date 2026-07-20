Il video dilaga sul web: prima la festa ad alta quota, poi il gelo
"Congratulazioni ai nostri amici argentini...". La beffa vola ad alta quota. Un pilota di un aereo di linea, come mostra un video pubblicato su X e rilanciato dal portale InfoBae, si è preso gioco dei passeggeri argentini che ignoravano il risultato della finale dei Mondiali 2026. La Spagna ha battuto l'Argentina per 1-0 ai tempi supplementari, ma il pilota ha scelto un modo a dir poco particolare per comunicare la notizia.
Un piloto español vacila a todos los argentinos de un avión haciéndoles creer que han ganado el Mundial. pic.twitter.com/DoOV0JDG5D— Vloonk (@vloonk) July 20, 2026
"E' stata una partita molto equilibrata, compresi i tempi supplementari. Purtroppo, solo una squadra può vincere una finale dei Mondiali. Vogliamo fare le congratulazioni ai nostri amici argentini", dice il pilota. A bordo, ovviamente, si scatena l'entusiasmo tra i sostenitori dell'Albiceleste. "Vamos Argentina", urla qualcuno, convinto di tifare per i campioni del mondo. Esulta chi indossa la maglia di Messi, tutti girano video per immortalare il momento top. E all'improvviso, la doccia gelata. Il pilota, con voce metallica, piazza il colpo da ko: "La Spagna ha vinto".