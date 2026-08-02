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Ascoli-Lazio, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Gattuso torna in campo per un nuovo test del pre-campionato

Zaccagni - IPA
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02 agosto 2026 | 09.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il convincente successo contro l'Avellino, la Lazio torna in campo in amichevole contro l'Ascoli. Oggi, domenica 2 agosto, i biancocelesti affrontano i marchigiani, neopromossi in B: il nuovo tecnico dei capitolini Gennaro Gattuso va alla ricerca di conferme dopo le prime uscite dei suoi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita dello stadio Del Duca di Ascoli in tv e streaming.

Ascoli-Lazio, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Ascoli-Lazio, in campo stasera alle 20:45:

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Acampora; De Pieri, Perciun, D'Uffizi; Gori. All. Tomei

LAZIO (4-2-3-1): Motta; Lazzari, Provstgaard, Doekhi, Pellegrini; Rovella, Taylor; Fernandes, Noslin, Zaccagni; Artistico. All. Gattuso

Ascoli-Lazio, dove vederla

La partita tra Ascoli e Lazio sarà visibile in diretta su Dazn. Amichevole disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.

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Lazio Ascoli Ascoli Lazio Lazio Ascoli amichevole
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