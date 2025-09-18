circle x black
Cerca nel sito
 

Atalanta, Lookman torna ad allenarsi. Ecco quando potrà giocare in campionato

Si chiude il caso dell'estate: il nigeriano è di nuovo a disposizione del tecnico Ivan Juric

Ademola Lookman - Fotogramma/IPA
Ademola Lookman - Fotogramma/IPA
18 settembre 2025 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il caso dell'estate è giunto a conclusione. Ademola Lookman ha chiarito la sua posizione con l'Atalanta ed è tornato a lavorare con il gruppo. Nella mattinata di oggi, giovedì 18 settembre, il nigeriano ha avuto un colloquio con l'allenatore della Dea Ivan Juric e con i suoi compagni, chiedendo la possibilità di tornare ad allenarsi. L'attaccante nerazzurro si è allenato per la prima volta con il resto della squadra e sarà dunque a disposizione del tecnico già dalla trasferta di Torino (Atalanta impegnata domenica 21 settembre alle 15, contro i granata di Baroni).

Si chiude così una telenovela durata mesi. Il ritorno di Lookman a Zingonia potrebbe rappresentare una svolta anche per la stagione dell'Atalanta, visto che Juric avrà così di nuovo a disposizione uno dei suoi uomini migliori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ademola Lookman Lookman Lookman quando torna Atalanta
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza