circle x black
Cerca nel sito
 

Atalanta-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Dea ospita i partenopei nella 26esima giornata di Serie A

Il Napoli - Ipa/Fotogramma
Il Napoli - Ipa/Fotogramma
22 febbraio 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match nella 26esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, l'Atalanta ospita il Napoli - in diretta tv e streaming - nella sfida di campionato della New Balance Arena di Bergamo. La Dea è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund, nell'andata dei playoff, mentre nell'ultima giornata di Serie A ha vinto a Roma contro la Lazio per 2-0. Il Napoli invece ha pareggiato 2-2 con la Roma al Maradona.

Atalanta-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Napoli è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Atalanta-Napoli, dove vederla in tv

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atalanta napoli atalanta napoli atalanta napoli oggi atalanta oggi napoli oggi atalanta napoli orario atalanta napoli dove vederla tv
Vedi anche
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza