circle x black
Cerca nel sito
 

Atletico Madrid-Inter, annullato e poi convalidato il gol di Alvarez. Cos'è successo

Polemiche in campo per il gol dell'1-0 degli spagnoli

Alvarez - Afp
Alvarez - Afp
26 novembre 2025 | 21.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Atletico Madrid in vantaggio contro l'Inter al Wanda Metropolitano, nella partita di Champions League di oggi mercoledì 26 novembre. Gli spagnoli sono andati avanti dopo una decina di minuti grazie al gol di rapina di Julian Alvarez, finito presto sotto lente di ingrandimento per un episodio dubbio. L'arbitro Letexier aveva annullato inizialmente il gol per un braccio, molto evidente, di Baena. Il direttore di gara è stato in seguito richiamato al Var e ha convalidato la rete della squadra di Simeone, perché il tocco è stato considerato "in dinamica". Subito costretta a inseguire la squadra di Chivu.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Atletico Madrid Inter Inter Atletico Madrid Champions League gol Atletico Madrid
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza