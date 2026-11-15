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Atp Finals, per Shelton buona la prima con Ferrero: Fils ko in tre set

Il tennista americano vince all'esordio contro il francese

Ben Shelton - Afp
Ben Shelton - Afp
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15 novembre 2026 | 23.07
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Ben Shelton non sbaglia al debutto alle Atp Finals 2026 e sotto gli occhi del nuovo coach Juan Carlos Ferrero batte il francese Arthur Fils in tre set, nel primo match del suo raggruppamento. Oggi, domenica 15 novembre, all'Inalpi Arena di Torino finisce 6-2 3-6 6-3, con l'americano che mette in campo una prestazione convincente, dominando il primo e il terzo set, con un paio di passaggi a vuoto costati il secondo parziale.

Shelton tornerà in campo martedì contro Alexander Zverev, in una sfida che potrebbe valere il primato nel gruppo John McEnroe.

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