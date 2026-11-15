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Zverev, esordio super alle Atp Finals con giacca... da numero uno: "Ho avuto la stagione migliore di tutti"

Il tedesco ha esordito con un successo nel Torneo dei Maestri: "Per rispetto, bisogna però tenere in considerazione gli infortuni di Sinner e Alcaraz"

Alexander Zverev - Afp
Alexander Zverev - Afp
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15 novembre 2026 | 18.54
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Se a qualcuno, prima di oggi, fosse sfuggito, Alexander Zverev ci ha tenuto a precisarlo. È lui il numero uno del ranking e alle Atp Finals lo ha ribadito, una volta in più, nel giorno del match inaugurale poi vinto contro Rafa Jodar. Zverev si è palesato sul Centrale dell'Inalpi Arena con un'appariscente giacca per celebrare il traguardo. Nera, con scintillanti dettagli dorati. Come la coppa piazzata sulla spalla o le sue iniziali AZ sul petto, ma soprattutto quel numero uno piazzato sulla schiena. Per ricordare che sì, Sinner e Alcaraz in questi mesi hanno avuto dei problemi, ma al momento è lui l'uomo da battere. "Penso decisamente di aver avuto la stagione migliore di tutti" ha detto il tedesco in conferenza stampa, tornando sul tema. "Credo però che, per rispetto, si debba tenere in considerazione il fatto che Jannik sia infortunato da Wimbledon. Su questo, non c’è dubbio. Anche Carlos è stato fuori un po’ di tempo quest’anno...".

Zverev: "Ho avuto la stagione migliore di tutti"

Zverev, con un pizzico d'orgoglio, ci ha tenuto a sottolineare i suoi risultati nel 2026: "Penso che nei tornei del Grande Slam, che sono i più importanti al mondo, io sia stato il miglior giocatore. Senza dubbio. Ne ho vinti due, sono arrivato in semifinale in un altro, mi è mancato solo un game di servizio per raggiungere la finale in quell’occasione, e sono arrivato in finale anche a Wimbledon". E ancora: "Per quanto riguarda i Masters 1000, non c’è dubbio che Jannik abbia vinto i primi cinque e che quest’anno non abbia perso nemmeno una partita quando ha partecipato a un torneo di quel tipo. Credo che, considerando tutto, si tratti comunque di avere la stagione migliore e i dodici mesi migliori. E li ho avuti". Questione di precisazioni.

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