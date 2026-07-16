circle x black
Cerca nel sito
 

Le Atp Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027

Lo ha annunciato la Federazione italiana tennis e padel

Jannik Sinner con il trofeo delle Atp Finals - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner con il trofeo delle Atp Finals - Ipa/Fotogramma
16 luglio 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le Atp Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027. Lo annuncia la Federtennis (Fitp) sui suoi canali ufficiali. "Le Nitto Atp Finals a Torino rappresentano una storia di successo costruita nel tempo attraverso visione, professionalità, impegno e risultati concreti. Questa storia, che ha saputo consolidarsi e crescere anno dopo anno, oggi si prepara ad aprire una nuova fase del proprio percorso.La celebrazione di un cammino ricco di successi, le sfide che attendono la prossima edizione del torneo e un annuncio destinato a entrare nella storia dello sport italiano si fondono in un’unica, straordinaria notizia: le Nitto Atp Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027. La Federazione Italiana Tennis e Padel conferma, infatti, che il capoluogo piemontese continuerà a ospitare il torneo che ogni anno riunisce gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio del mondo, confermandosi una delle grandi capitali internazionali del tennis.".

“Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria per le Nitto Atp Finals -ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi-. Per questo abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione e competenza, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis. La conferma di Torino per il 2027 ci permette di continuare a programmare il futuro con ambizione e di consolidare ulteriormente il legame tra questo evento e il territorio che lo ha accolto e fatto crescere. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l’edizione 2026 ci dicono che le Nitto Atp Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo. È il segnale più bello e più incoraggiante per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio per lo sport italiano e per l’intero Paese”.

“Il nostro evento di punta è andato sempre più rafforzandosi a Torino, attirando un pubblico globale, mettendo in mostra i migliori giocatori di questo sport e offrendo un'esperienza per i fan di livello mondiale -ha affermato Andrea Gaudenzi, il presidente dell'Atp-. Negli ultimi cinque anni Torino è diventata sinonimo delle Nitto Atp Finals, contribuendo a portare l'evento a nuovi livelli. I numeri da record che abbiamo registrato in termini di montepremi, affluenza di pubblico e audience televisiva testimoniano la dedizione di Fitp, della Città di Torino, di Nitto e di tutti i nostri partner dell'evento. Siamo lieti di continuare a consolidare insieme questo percorso”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atp finals a torino atp finals atp finals restano a torino fino al 2027 binaghi gaudenzi atp torino
Vedi anche
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza