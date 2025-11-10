circle x black
Atp Finals, Zverev esulta dopo il successo contro Shelton e 'spoilera' il calendario di Sinner

Il tedesco si lascia scappare un'informazione sul programma del torneo in conferenza stampa e poi prova a correggere il tiro: "Pensavo di giocare mercoledì, ma forse sbaglio"

Alexander Zverev - Fotogramma/IPA
10 novembre 2025 | 13.43
Redazione Adnkronos
Alexander Zverev sorride dopo la vittoria (sudata, forse più del previsto) contro Ben Shelton alle Atp Finals. In conferenza stampa, il tedesco ha analizzato la sua prestazione e poi ha anche dato un indizio sul programma del torneo torinese: “Mi sento bene, a Vienna e Parigi stavo giocando benissimo. Il match lungo con Medvedev ha portato a un problema fisico e in semifinale non riuscivo a muovermi. Contro Sinner, se non ti muovi non hai chance. Dopo Parigi ho visto il mio chirurgo a Monaco e ora sto molto meglio, oggi sono riuscito a giocare senza dolore. Felice dei giorni di riposo, saranno utili… Non è ufficiale? Pensavo di giocare mercoledì, ma forse mi sbaglio". Un errore, o forse una parola di troppo, con cui Zverev potrebbe aver rivelato anche un dettaglio sul calendario di Sinner, visto che Jannik giocherà uno dei prossimi match proprio contro il tedesco.

Zverev Atp Finals calendario Atp Finals Sinner Zverev
