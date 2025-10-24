circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Vienna, Musetti supera Moutet e vola in semifinale

Il 23enne toscano affronterà il 28enne tedesco Alexander Zverev

Lorenzo Musetti - (Afp)
Lorenzo Musetti - (Afp)
24 ottobre 2025 | 22.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti avanza in semifinale al torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.736.875 euro). Il 23enne toscano, numero 8 del mondo e 4 del seeding, supera il 26enne francese Corentin Moutet, numero 36 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 41 minuti. Musetti affronterà domani il 28enne tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, già affrontato in 4 occasioni, con l'azzurro che conduce 3-1 nei confronti diretti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ATP Vienna Musetti musetti oggi musetti moutet musetti vienna
Vedi anche
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza