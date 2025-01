Jack Draper costretto a ritirarsi durante l'incontro con Carlos Alcaraz che vola così ai quarti di finale. I problemi fisici sono tornati a farsi sentire agli Australian Open e il numero uno britannico ha resistito solo due set.

Draper è arrivato al torneo con poca preparazione dopo l'infortunio all'anca, problema che - ha ammesso - di dover ancora gestire. Ha quindi sottoposto il suo corpo a tre partite di cinque set, trascorrendo più di 12 ore e mezza in campo, e questo si è rivelato troppo.

Dopo aver preso un timeout medico alla fine di un primo set competitivo, per Draper la situazione si è complicata nel secondo e, dopo che Alcaraz ha preso un vantaggio di 7-5 6-1, la quindicesima testa di serie ha scelto di ritirarsi.

Lo spagnolo, che ora potrebbe affrontare Novak Djokovic, ha dichiarato: "Non è il modo in cui volevo vincere. Sono felice di giocare un altro quarto di finale, ma sono un po' triste per Jack".