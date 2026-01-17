Via agli Australian Open 2026. Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il tennis riparte da Melbourne per il primo Slam della nuova stagione, che vede Jannik Sinner arrivare all'appuntamento da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. L'azzurro però non scenderà in campo nella prima giornata, che vedrà protagonista il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ma anche Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Nel tabellone femminile fari puntati su Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka.

Australian Open, il programma della prima giornata

Ecco il programma della prima giornata degli Australian Open 2026:

Rod Laver Arena - dall'1.30 (ora italiana)

Aliaksandra Sasnovich - Jasmine Paolini

Alexander Zverev- Gabriel Diallo

non prima delle 9

Aryna Sabalenka-Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Carlos Alcaraz Adam Walton



Margaret Court Arena - dall'1.30

Maria Sakkari- Leolia Jeanjean

Francisco Cerundolo- Zhizhen Zhang

non prima delle 9

Alexander Bublik-Jenson Brooksby

Mananchaya Sawangkaew- [28] Emma Raducanu

John Cain Arena - dall'1

Arthur Fery -Flavio Cobolli

Elina Svitolina-Cristina Bucsa

Frances Tiafoe-Jason Kubler

Olga Danilovic-Venus Williams

Kia Arena - dall'1

Talia Gibson-Anna Blinkova

Tristan Schoolkate-Corentin Moutet

Michael Zheng-Sebastian Korda

Anastasia Pavlyuchenkova-Zhuoxuan Bai

1573 Arena - dall'1

Miomir Kecmanovic-Tomas Martin Etcheverry

Ekaterina Alexandrova-Zeynep Sonmez

Benjamin Bonzi-Cameron Norrie

ANZ Arena - dall'1:00

Dayana Yastremska-Elena-Gabriela Rouse

Elsa Jacquemot-Marta Kostyuk

Camilo Ugo Carabelli-Marton Fucsovics

Suzan Lamens-Anastasia Potapova

Court 6 - dall'1

Yulia Putintseva-Beatriz Haddad Maia

Emilio Nava-Kyrian Jacquet

Yannick Hanfmann-Zachary Svajda

Court 7 - dalle 4

Patrick Kypson-Francisco Comesana

Polina Kudermetova-Guiomar Maristany Zuleta De Reales

Court 8 - dalle 3

Caty McNally-Himeno Sakatsume

Liam Draxl-Damir Dzumhur

Court 13 - dalle 4

Hailey Baptist-Marketa Vondrousova

Arhur Cazaux-Jaime Faria

Dove vedere Australian Open in tv

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.