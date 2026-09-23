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Ayrton Senna, dopo 32 anni spunta un nuovo frammento della sua Williams

L'ex commissario che ha seguito le indagini riguardanti l'incidente dell'ex pilota brasiliano lo ha donato a un giornalista

Ayrton Senna - Ipa/Fotogramma
Ayrton Senna - Ipa/Fotogramma
23 settembre 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È rispuntato un pezzo della Williams in cui perse la vita Ayrton Senna. Un frammento della macchina che nel 1994 fu protagonista del tragico incidente di Imola è stato donato dall'ex commissario di Bologna Stefano Stefanini, che seguì l'inchiesta seguita alla tragedia, a Franco Nugnes, giornalista di Motorsport.

L'ex commissario aveva potuto conservare per tutti questi anni uno dei detriti della Williams FW16 nel 2002, donatogli dal rappresentante della scuderia britannica in segno di rispetto e gratitudine dopo il termine delle indagini. Stefanini ottenne quindi un frammento della fiancata destra della vettura, che mostrava le lettere 'h' e 'm' dell'allora sponsor 'Rothmans', oltre ai segni dell'impatto.

"È giusto che sia tu ad averlo", avrebbe detto Stefanini a Nungnes come riportato da Motorsport, "è un modo per chiudere il cerchio del lavoro giornalistico che avevi condotto per arrivare alla verità sulla morte di Ayrton". Il frammento è stato mostrato, per la prima volta, durante la decima edizione dell’Historic Minardi Day, in una sala interamente dedicata all'ex pilota brasiliano.

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ayrton senna senna williams williams frammento williams senna
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