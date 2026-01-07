circle x black
Cerca nel sito
 

Balotelli, nuova avventura: andrà a giocare a Dubai

L'attaccante, 35enne, vestirà la maglia dell'Al-Ittifaq FC

Mario Balotelli - Fotogramma/IPA
Mario Balotelli - Fotogramma/IPA
07 gennaio 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova avventura per Mario Balotelli. L'attaccante azzurro, oggi 35enne, andrà a giocare negli Emirati Arabi, a Dubai. 'Super Mario', che in carriera ha vestito tante maglie prestigiose, dall'Inter al Milan, passando per il Manchester City, ha firmato un contratto con l'Al-Ittifaq FC, squadra che ha come presidente l'italiano Pietro Laterza, proprietario del Chievo in Serie D. Dopo la fine dell'ultima esperienza in Serie A con il Genoa, mai decollata, Balotelli era rimasto senza squadra e si accaserà così a Dubai da svincolato.

Il suo contratto, con una durata di due anni e mezzo, potrà essere depositato dal 12 gennaio. Tra qualche giorno inizierà così la nuova avventura dell'attaccante azzurro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mario Balotelli Balotelli calciomercato Balotelli Dubai Balotelli mercato
Vedi anche
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza