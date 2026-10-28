circle x black
Cerca nel sito
 

Bambino legato e costretto a correre una mezza maratona: runner squalificato tre anni

L’episodio choc alla mezza maratona di Zhengzhou, in Cina, diventa virale.

Mezza maratona Cina - Instagram
Mezza maratona Cina - Instagram
Segui Adnkronos su Google
28 ottobre 2026 | 16.55
Alberto Tomasi
LETTURA: 5 minuti

Un bambino di nove anni legato con una corda alla vita di un adulto e costretto a correre una mezza maratona. Una scena scioccante, ripresa durante la gara di Zhengzhou, in Cina, diventata virale sui social e costata al runner una squalifica di tre anni.

Il video choc: il bimbo arranca e l'uomo continua a correre

Le immagini mostrano l’uomo con una corda legata intorno alla vita e assicurata anche al corpo del piccolo, che fatica a tenere il passo. Secondo alcune testimonianze, in certi tratti la coppia avrebbe mantenuto un ritmo vicino ai cinque minuti al chilometro. Il filmato ha scatenato un’ondata di indignazione. In molti hanno condannato il comportamento dell’adulto, mettendo in primo piano i rischi per la salute e la sicurezza del bambino. Altri, invece, si sono concentrati sulla resistenza del piccolo, ignorando la gravità della situazione.

L'uomo squalificato tre anni

Gli organizzatori hanno avviato un’indagine dopo aver appreso dell’accaduto. Il verdetto è stato netto: risultato annullato e squalifica di tre anni da ogni competizione. La vicenda è ancora più grave se si considera che il regolamento della gara prevedeva un'età minima di 18 anni. Il bambino, quindi, non avrebbe nemmeno potuto partecipare alla mezza maratona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Gioielliere di Treviso sui social: "Rapine? Pronto a sparare", carabinieri gli sequestrano un arsenale - Video
Salvini precetta lo sciopero del 30 ottobre, l'ordinanza - Video
Imprese di trasporto, arrivano le agevolazioni fiscali dopo acquisto di gasolio - Video
Incappucciati vandalizzano mostra di Laika a Roma, la street artist: "Aggressione squadrista" - Video
"Vogliamo un cambiamento", a Milano giovani in fila al consolato spagnolo per votare - Video
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza