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Mondiali donne, l'Italia sfiora l'impresa, eliminata 82-80 dall'Australia

Le azzurre recuperano da uno svantaggio di 26 punti ma poi cedono nel finale

Nazionale italiana basket femminile - Ipa
Nazionale italiana basket femminile - Ipa
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09 settembre 2026 | 23.40
Redazione Adnkronos
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Si ferma agli spareggi il cammino dell'Italia del basket femminile ai Mondiali. A Berlino le azzurre di coach Capobianco, che avevano chiuso al terzo posto la fase a gironi, battendo la Repubblica Ceca e cedendo a Usa e Cina, sono state battute 82-80 dall'Australia, che domani affronterà nei quarti la Spagna. Ma l'Italia ha sfiorato l'impresa, rimontando nel finale da uno svantaggio di -26 punti (64-36) a fine terzo quarto. Purtroppo non è bastato.

La migliore marcatrice Azzurra è stata Costanza Verona con 23 punti, career High per lei con la Nazionale dopo i 16 segnati alla Slovacchia a Napoli il 27 novembre 2022. Doppia cifra anche per Vittoria Blasigh con 13 punti. Centesima partita in Azzurro per Cecilia Zandalasini. Domani mattina la Nazionale torna in Italia, il bilancio della FIBA Women’s World Cup è di una vittoria con la Cechia e tre sconfitte, peraltro maturate con tre squadre nei primi quattro posti del Ranking Mondiale, ovvero Stati Uniti (1), Cina (4) e Australia (3). A distanza di 32 anni dall’ultima apparizione nella competizione iridata, l’Italia è comunque tornata nelle prime 12 squadre del mondo. Prossimo appuntamento per le Azzurre l’11 novembre al Pala Terni contro la Slovenia, primo impegno delle Qualificazioni al Women’s EuroBasket 2027.

“Prima di tutto voglio ringraziare tutte le ragazze che ci hanno accompagnato nel percorso e che per motivi fisici o di condizione non sono potute venire a Berlino: mi riferisco a Ilaria Panzera, Laura Spreafico e Martina Kacerik. Riguardo alla partita dico che quando facciamo in modo che sia la tecnica a trascinare il talento non siamo incisivi, non corriamo il campo e subiamo terribilmente la partita, come nel primo tempo", le parole di coach Capobianco. "Quando riusciamo a switchare e la nostra anima trascina il nostro talento diventiamo la squadra che recupera 26 punti a una delle Nazionali più forti del mondo. In poco più di un anno abbiamo affrontato Belgio, Stati Uniti e Australia perdendo per un totale di 7 punti. Vuol dire che dobbiamo lavorare sui dettagli se vogliamo competere al livello più alto della pallacanestro mondiale. Ma che sognare di lottare per il vertice non è impossibile”, ha concluso il ct azzurro.

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Basket Mondiali donne Italia eliminata
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