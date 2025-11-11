C'è anche Matteo Berrettini a Torino, nella settimana delle Atp Finals. L'azzurro, che nei prossimi giorni arriverà a Bologna per le altre Finals, quelle di Coppa Davis con l'Italia di capitan Volandri, si è allenato oggi, martedì 11 novembre, al Circolo della Stampa Sporting in via Agnelli. A due passi dalla Inalpi Arena e dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Berrettini ha chiuso una tranquilla sessione sotto gli occhi di coach Alessandro Bega e, con ogni probabilità, la sua giornata si concluderà in tribuna per assistere al match tra il compagno di nazionale Lorenzo Musetti e Alex De Minaur.

Berrettini, calcio tennis in allenamento

Matteo (che le Atp Finals le ha giocate nel 2019 e nel 2021) si è palesato al centro sportivo con la classica canotta bianca, abbinata a cappellino e pantaloncini neri. Per una sessione di allenamento particolare, iniziata dopo quella di Jannik Sinner e all'insegna del... calcio tennis. L'azzurro si è divertito per qualche minuto calciando il pallone con l'allenatore, per riscaldarsi, prima di prendere la racchetta in mano e iniziare il lavoro tecnico.

Curiosità: a un certo punto Berrettini si è girato e ha raggiunto, corricchiando, un gruppetto di giornalisti per salutare Vincenzo Santopadre, suo storico coach fino a poco tempo fa, durante i preparativi per un collegamento tv. Due battute, un incrocio di sorrisi e poi via, di nuovo in campo. Tra pochi giorni c'è la Davis. Tra pochi giorni c'è l'Italia. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)